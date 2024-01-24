'З питання мобілізації зробили шоу' – екскомандир полку 'Азов' Жорін закликав українців припинити істерику

“З мобілізації сьогодні зробили шоу", – заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, прокоментувавши заяву Зеленського про те, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч.

Про це пише "Еспресо".

"Проблема в тому, що з цього абсолютно звичайного, логічного процесу створюють шоу, в якому також бере участь Російська Федерація. Їм дуже подобається спостерігати, як ми між собою дискутуємо, сваримось і розбираємось. Сьогодні дуже багато уваги приділяють цьому питанню. Але в нас війна і абсолютно зрозуміло, що нам потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська та давати комусь відпочивати. Хтось користується цим, маніпулює цифрою, яку незрозуміло звідки взяли, і влаштовує істерику в суспільстві", – заявив колишній командир “Азову".

На його думку, мобілізація і так зараз триває і буде продовжуватись, доки в країні війна.

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"Мобілізація має відбуватись постійно, треба припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо цього питання. Ми маємо поставити на облік всіх, як мінімум чоловіків, зрозуміти, скільки їх є, в якому вони стані й далі вже призивати до війська саме тих, хто в армії на сьогоднішній день потрібен", – наголосив військовий, закликавши міняти системний підхід до питання мобілізації.

"Він включає в себе підготовку особового складу, інформування, роботу з населенням у плані підготовки людей до нових умов і реалій життя, в яких ми перебуваємо", – підсумував він.

Нагадаємо, в Україні готують мобілізацію жінок.

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