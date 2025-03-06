Через що в платіжці за газ з’являється борг: пояснення Нафтогазу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила своїх клієнтів про можливу загрозу виникнення боргу у платіжці. Це може статися в разі недотримання встановлених правил.

У "Нафтогаз України" пояснили, що для коректного нарахування сум за спожитий газ важливо уникати деяких помилок. Про це пише сайт "Новини.LIVE".

Іноді після здійснення оплати в платіжці все одно може з’явитися заборгованість. Найпоширенішою причиною цього є звичайна помилка в унікальному особовому рахунку, який має кожен клієнт Нафтогазу.

"Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо, коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою. Це всього кілька секунд, які можуть врятувати від довгого розв’язання труднощів", – зазначили у компанії.

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Як запобігти появі заборгованості у платіжках

Щоб у платіжному документі не виникла заборгованість, варто виконати кілька важливих дій:

перевірити правильність зазначеного особового рахунку;

звірити номер рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо раніше оплата проходила без помилок;

при розрахунку через касу чи термінал уважно переглянути всі реквізити перед підтвердженням платежу;

надавати перевагу офіційним банківським сервісам, які автоматично підтягують правильні платіжні дані.

Крім того, якщо цифри вказані некоректно або взагалі відсутні, це може спричинити затримку зарахування платежу чи навіть переказ коштів на чужий рахунок.

"Виправлення таких ситуацій потребує часу, а інколи – додаткових звернень до служби підтримки чи банку. Пам'ятайте: контроль перед оплатою – гарантія своєчасного надходження коштів!" – додали у Нафтогазі.

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