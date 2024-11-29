Через російські атаки атаки українські АЕС знизили виробництво електроенергії - МАГАТЕ

Три діючі атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії після нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Це ще більше ускладнило ситуацію з ядерною безпекою в умовах війни.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Вдруге за менш ніж два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід через широкомасштабні військові дії в країні".

На дев’яти реакторах, що працюють на цих станціях, було знижено потужність. Окрім цього, один із реакторів Рівненської АЕС відключили від мережі.

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Попри втрату зв’язку з двома лініями електропередач Хмельницькою АЕС, всі станції продовжують отримувати електроенергію із зовнішніх джерел.

"Енергетична інфраструктура України надзвичайно крихка й вразлива, що ставить ядерну безпеку під серйозний ризик. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах розташування ключових об’єктів ядерної енергетики та об’єктів, від яких вони залежать".

МАГАТЕ продовжує оцінювати масштаби пошкоджень об’єктів і ліній електропередач, критично важливих для забезпечення ядерної безпеки.

Нагадаємо, армія рф атакувала енергооб'єкти України ракетами та дронами.

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