Через танення снігу в Антарктиді почали з'являтися мумії пінгвінів, яким 5000 років (фото)

Надзвичайно давні збережені останки пінгвінів виявлені на крижаних берегах Антарктиди. Деякі з них можуть мати до 5000 років. Вони збереглися так довго завдяки антарктичному холоду.

Як повідомляє IFLScience, 2016 року на березі моря Росса в східній Антарктиді дослідники натрапили на кілька стародавніх місць зберігання пінгвінів, що залишилися надзвичайно добре збереженими завдяки холодним умовам.

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Після радіовуглецевого дослідження було встановлено, що ці туші належать до різних періодів, починаючи з 5000 років тому та аж до 800 років тому. Велике збереження цих останків можливо завдяки мінусовій температурі, яка зупинила мікроорганізми від розкладання тіл пінгвінів.

Професор Стівен Емслі, палеоеколог з Університету Північної Кароліни Вілмінгтон, висловив своє здивування, говорячи, "За всі роки, які я проводив дослідження в Антарктиді, я ніколи не бачив подібного місця."

Ці давні останки пінгвінів датуються періодом між Середньовічним теплим періодом та початком малого льодовикового періоду. Згідно з заявою професора Емслі, цей період був занадто суворим для процвітання активної колонії пінгвінів, оскільки середня літня температура поверхні була приблизно -2 °C холодніше, ніж сьогодні.

Останніми роками температура в цьому регіоні підвищилася на 2 °C, що призвело до розтанення льодових покривів та знайшло давні збережені останки пінгвінів. Це стало результатом змін клімату, які відбуваються в Антарктиді.

Аналогічні проблеми та знахідки розглядаються в Арктиці, де з течією часу внаслідок глобального потепління виявляються заморожені істоти та інші артефакти.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили рідкісний вид м'ясоїдних жуків Dermestes Undulatus, який, як вважалося, зник у 2020 році. Ці жуки харчуються плоттю та шкірою мертвих тварин.

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