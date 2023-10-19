Величезний крокодил в Кенії проковтнув щойно народженого бегемота (рідкісне відео)

У річці Мара в Кенії на відео потрапив величезний крокодил, який плавав попід берегом, де знаходилися бегемоти. В один момент у зубах хижака опинилося дитинча бегемота, яке щойно народилося – на відео можна помітити пуповину.

Цими рідкісними кадрами поділився фотограф дикої природи Френкі Адамсон на сторінці Governors’ Camp Collection в Інстаграм.

"Звісно, ці безжальні та найефективніші верхівкові хижаки нечасто вихоплюють дитинчат бегемотів у їхніх матерів…, вони часто уникають бегемотів, оскільки знають, наскільки агресивним може бути розлючений бегемот", – йдеться в описі до відео.

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Фотограф зауважив, що він не бачив початку нападу, однак помітив "що пуповина все ще була прикріплена".

"Тому було не зовсім зрозуміло, чи дитина народилася мертвою і від неї відмовилася мати, чи була жахлива можливість (крокодилу. - Ред.) поцупити їжу для себе", – додав він.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили рідкісний вид м'ясоїдних жуків Dermestes Undulatus, який, як вважалося, зник у 2020 році. Ці жуки харчуються плоттю та шкірою мертвих тварин.

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