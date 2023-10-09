В одному зі штатів у США знайшли смертоносних яблучних равликів (фото)

У США вздовж річки Північна Кароліна знайдено смертоносних водних яблучних равликів. Інвазивний вид равликів є смертельним для людей і згубним для морського життя.

Як повідомляє New York Post, у заяві Комісії з ресурсів дикої природи Північної Кароліни (NCWRC) зазначили, що це перша відома популяція яблучних равликів у Південній Америці в Північній Кароліні.

Зазначається, що водяні равлики часто переносять паразитів, які становлять смертельну загрозу для людей, які контактують з інвазивними черевоногими. Яйця цих равликів також містять токсин, який може викликати висип на шкірі та очах.

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"Ці 15-сантиметрові равлики відкладають великі кластери рожевих яєць на стовбурах дерев та рослинах поряд з водою. При цьому яйця ампулярій отруйні й при контакті зі шкірою можуть викликати почервоніння, свербіж та болі в очах. Самки ампулярій здатні відкладати яйця щотижня, що дозволяє їм розмножуватися з великою швидкістю", – пише видання.

Зазначається також, що ці равлики можуть переносити захворювання, яке називається легенева нематода щурів, воно спричиняє менінгіт. Крім того, ампулярії руйнівні для екосистем, оскільки поїдають і знищують рослини, якими живляться багато видів тварин, що живуть у воді.

Влада рекомендує жителям Північної Кароліни повідомляти Комітет з охорони природних ресурсів про появу ампулярій у нових районах. Мешканцям радять знищувати яйця равликів та заморожувати чи давити дорослих особин, не торкаючись їх руками.

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