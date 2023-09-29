Равликів і близько не буде: як відвадити шкідників із саду

Равлики – це поширені шкідники, які можуть завдати значної шкоди рослинам у саду. Вони поїдають листя, пагони й плоди, що може призвести до їхнього знищення або пошкодження.

Існує кілька способів відлякати равликів з саду. І деякі з них доволі прості.

Можна визбирати равликів вручну та винести за територію двору. Однак цей спосіб потребує від вас раннього прокидання й тривалої роботи.

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Можна використати й хімічні препарати, однак треба бути обережними, оскільки вони можуть бути шкідливими для навколишнього середовища.

Є природні засоби, яких равлики не переносять. Це може бути суха гірчиця. Її розчином обприскують рослини.

Також дієвим буде чорний перець – його можна посипати навколо рослин. Ще одним екологічним способом боротьби з равликами є апельсинові шкірки. Розкладіть їх біля рослин увечері, а зранку, коли равлики прилізуть їх гризти, позбирайте їх разом зі шкірками та утилізуйте.

Відмінним репелентом проти равликів є часник. Його запах відлякає цих шкідників, а також інших паразитів, які намагатимуться атакувати ваші рослини. Візьміть 4 подрібнених зубчиків часнику та залийте літром окропу. Залиште на 12 годин, процідіть й розпиліть розчин біля коріння рослин.

Кухонна сіль ще один засіб позбутися равликів. 30 г кухонної солі треба розвести у 500 мл теплої води та розбризкати розчин на землю, в місцях, які найбільше відвідують шкідники. Виконуйте таку обробку ввечері або рано вранці, коли равлики виходять на "полювання".

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