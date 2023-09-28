Городники сказали, чим поливати рослини восени, щоб влітку отримати кращий врожай

Восени, коли температура повітря починає знижуватися, а рослини готуються до зимівлі, важливо правильно їх поливати. Правильний полив восени допоможе рослинам накопичити поживні речовини й стійкість до холодів, що призведе до більш рясного врожаю влітку.

Восени для поливу рослин краще використовувати дощову або відстояну воду. Дощова вода містить необхідні для рослин мікроелементи, а відстояна вода не містить хлору, який може негативно впливати на їх розвиток.

Крім того, восени можна використовувати для поливу рослин органічні добрива, такі як компост, гній або настій кропиви. Органічні добрива забезпечать рослини поживними речовинами, необхідними для підготовки до зими.

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Полив рослин восени повинен бути помірним. Не можна перезволожувати рослини, бо це може привести до їх загнивання. В середньому, восени рослини слід поливати 1-2 рази на тиждень.

Полив рослин восени краще проводити ввечері або вранці, коли немає сонця. Це допоможе уникнути випаровування вологи й допоможе рослинам краще засвоїти воду.

Поради городників по поливу рослин восени

Для поливу рослин восени можна використовувати крапельний полив. Крапельний полив дозволяє рівномірно розподілити воду по всій ділянці, що корисно для рослин.Якщо ви вирощуєте в теплиці, восени можна використовувати для поливу рослин теплу воду. Тепла вода допоможе рослинам краще перенести холоди.

Якщо ви вирощуєте рослини в горщиках, восени їх потрібно поливати частіше, ніж рослини, вирощені в грунті. Це пов'язано з тим, що горщики швидше висушуються.Дотримання цих рекомендацій допоможе вам отримати кращий врожай влітку.

Також городники радять для осіннього поливу використовувати "натуральний стимулятор росту" з грибів.

Для приготування цієї рідини потрібні всього лише відходи від їстівних грибів, або червиві гриби.

Щоб приготувати цей живильний розчин, потрібно взяти гриби та їхні відходи й подрібнити. Потім залити водою 1 до 1. Тобто на відро води потрібно взяти відро подрібнених грибів. Поставте замочені гриби настоюватися, через добу воду злийте, а потім замочіть гриби у чистій воді. Настоюйте розчин добу.

Таку "настоянку" підливають під кущі та дерева "економно". До двох літрів виливають під кущі, до п'яти літрів – під дерева.

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