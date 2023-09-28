Огородники сказали, чем поливать растения осенью, чтобы летом получить лучший урожай

Осенью, когда температура воздуха начинает снижаться, а растения готовятся к зимовке, важно правильно их поливать. Правильный полив осенью поможет растениям накопить питательные вещества и устойчивость к холодам, что приведет к более обильному урожаю летом.

Осенью для полива растений лучше использовать дождевую или отстоявшуюся воду. Дождевая вода содержит необходимые для растений микроэлементы, а отстоявшаяся вода не содержит хлора, который может негативно влиять на их развитие.

Кроме того, осенью можно использовать для полива растений органические удобрения, такие как компост, навоз или настой крапивы. Органические удобрения снабдят растения питательными веществами, необходимыми для подготовки к зиме.

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Полив растений осенью должен быть умеренным. Нельзя переувлажнять растения, потому что это может привести к их загниванию. В среднем, осенью растения следует поливать 1-2 раза в неделю.

Полив растений осенью лучше производить вечером или утром, когда нет солнца. Это поможет избежать испарения влаги и поможет растениям лучше усвоить воду.

Советы огородников по поливу растений осенью

Для полива растений осенью можно использовать капельный полив. Капельный полив позволяет равномерно распределить воду по всему участку, что полезно для растений. Если вы выращиваете в теплице, осенью можно использовать для полива растений теплую воду. Теплая вода поможет растениям лучше перенести холода.

Если вы выращиваете растения в горшках, осенью их нужно поливать чаще, чем растения, выращенные в почве. Это связано с тем, что горшки быстрее высушиваются. Следование этим рекомендациям поможет вам получить лучший урожай летом.

Также огородники рекомендуют для осеннего полива использовать "натуральный стимулятор роста" из грибов.

Для приготовления этой жидкости нужны всего лишь отходы от съедобных грибов или червивые грибы.

Чтобы приготовить этот питательный раствор, нужно взять грибы и отходы и измельчить. Затем залить водой 1 к 1. То есть на ведро воды нужно взять ведро измельченных грибов. Поставьте замоченные грибы настаиваться, через день воду слейте, а затем замочите грибы в чистой воде. Настаивайте раствор в сутки.

Такую "настойку" подливают под кусты и деревья "экономно". До двух литров выливают под кусты, до пяти литров – под деревья.

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