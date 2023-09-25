Какие цветы и растения лучше всего высевать в сентябре: список

Сентябрь подходит для посадки растений, любящих осенне-зимний климат. Если вы не знаете, что посадить в своем огороде или в декоративном саду, предлагаем список из 5 растений, которые можно высеять в этом месяце.

Что касается цветов, сентябрь благоприятен для высева гиацинтов – это луковичное растение отличается своими ароматными и красочными цветами.

Гиацинт легко вырастить. Он ценит хорошо дренированную, легкую почву, богатую гумусом. Эти цветы могут расти и в песчаном грунте. Чтобы луковица не сгнила, избегайте участков, где вода застаивается в почве.

В земле нужно проделать ямку до 15 сантиметров и положить на дно смесь гравия и песка (до 2 см), затем уложить луковицу гиацинта и засыпьте землей, прижимая почву. В конце зимы нужно будет удобрить почву перепревшим навозом.

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Братцы (садовая фиалка) также следует высаживать в сентябре. — отличный осенне-зимний цветок. Это растение хорошо переносит хорошо дренированную почву и любит полутень. Чтобы посадить анютины глазки, сделайте ямки в земле и смешайте землю из вашего сада с небольшим количеством песка и торфа, чтобы получить эффектное цветение.

Кориандр и кинзу можно высевать весной и осенью. Эти растения любят мягкую и гумусную почву. Также стоит не забывать об обильном поливе.

В сентябре высевают и лук-порей. Это растение лучше растет в хорошо дренированной и рыхлой почве, богатой гумусом. Ее крадет высаживать на солнечных участках огорода и не забывать поливать.

Также в сентябре сеют шпинат – для этого почва должна быть хорошо увлажненной и дренированной. Под верхний слой почвы нужно подсыпать гумус и глину.

Чтобы собрать урожай шпината весной, сейте с сентября по ноябрь. В земле проделайте бороздки на расстоянии 30 см друг от друга и сейте семена. Затем накройте их 3 см мелкого грунта, а затем полейте – он нуждается в регулярном поливе.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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