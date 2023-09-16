Как защитить растения от вредителей осенью: рецепт средства

Перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что желательно провести эту процедуру в конце октября, чтобы гарантировать защиту растений в течение всей зимы.

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Как приготовить средство:

Идеальным в борьбе с вредителями может быть концентрированный раствор мочевины. Для его приготовления вам понадобится 700 г карбамида и вода. Насыпьте карбамид в ведро и залейте водой до полного заполнения емкости.

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Затем часть раствора перелейте в пульверизатор. После чего опрыскивайте плодовые деревья и кустарники раствором, это защитит ветки от вредителей. Эту процедуру следует выполнить в начале ноября. А в начале следующего дачного сезона рекомендуется еще раз провести это мероприятие.

Эти простые действия помогут уберечь сад от нежелательных гостей и обеспечить здоровый рост растений в зимний период.

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