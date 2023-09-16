Як захистити рослини від шкідників восени: рецепт засобу

Перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що бажано провести цю процедуру в кінці жовтня, щоб гарантувати захист рослин протягом усієї зими.

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Як приготувати засіб:

Ідеальним у боротьбі зі шкідниками може бути концентрований розчин сечовини. Для його приготування вам знадобиться 700 грамів карбаміду та вода. Насипте карбамід у відро та залийте його водою до повного заповнення ємності.

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Потім частину отриманого розчину перелийте у пульверизатор. Після чого обприскайте плодові дерева та чагарники розчином, це захистить гілки від шкідників. Цю процедуру слід виконати до початку листопада. А на початку наступного дачного сезону, рекомендується ще раз провести цей захід.

Ці прості дії допоможуть зберегти сад від небажаних гостей та забезпечити здоровий ріст рослин у зимовий період.

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