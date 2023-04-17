Вертикальні грядки, переносні клумби і не тільки: Що робити, якщо на городі чи в саду мало місця

Як облаштувати город та сад, якщо на ділянці мало місця

Вирощування власних овочів та зелені можливо навіть на невеликій присадибній ділянці чи на балконі, якщо знати кілька секретів вдалої оптимізації рослин. Дізнайтесь про 9 дієвих лайфхаків, які допоможуть вам отримати великий урожай з обмежених просторових ресурсів.

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Використання горщиків. Замість висадки рослин у відкритий ґрунт, можна посадити їх у горщики, які можна розташувати не тільки на ділянці, а й на полицях чи стелажах. Це дозволить зручно керувати розміщенням рослин, переміщати їх за потребою та забезпечити оптимальні умови росту; Використання переносних клумб. Переносні клумби є зручним рішенням для вирощування овочів та зелені, оскільки дозволяють переміщати рослини в будь-яке зручне для вас місце. Наприклад, можна використовувати дачні тачки на колесах, які можна легко переміщати на сонці чи в тіні, в залежності від погодних умов. Це також допомагає уникнути необхідності носити важкі речі; Посадка рослин у різний час. Посадка рослин з різними термінами посіву дозволяє вирощувати кілька культур за один рік. Наприклад, можна посадити спочатку швидкорослі овочі, такі як салат, а потім повільноросліші культури, наприклад, петрушку. Це дозволить отримувати врожай з одних рослин, поки інші дозріватимуть; Підбір вдалого сусідства рослин. При вирощуванні ранніх овочів та зелені, можна розмістити їх поруч з чагарниками. Це дасть змогу зібрати врожай до того, як чагарники розростуться і закриватимуть сонячне світло; Компактні рослини. Для ефективного використання обмеженої площі, варто вибирати компактні сорти рослин. Наприклад, можна посадити штамбові томати, кущові кабачки та огірки. Також варто звернути увагу на в'юнкі рослини, які можна підв'язати й вирощувати вверх; Вертикальні грядки. На невеликих ділянках ефективно використовувати принцип багатоярусної вертикальної грядки. Наприклад, це можна застосувати при вирощуванні полуниці. Вона може рости на різних рівнях і забирати мінімум місця на землі; Використання підпірок. Ще один спосіб ефективно використати обмежену площу ділянки – це використання підпірок. Можна направити пагони витких рослин на стіну чи на дах технічних будівель. Кам'яні стіни можуть віддавати тепло, допомагаючи плодам рости швидше. Наприклад, гарбузи та дині можна вирощувати на даху. Ягідні кущі замість парканів. На ділянці можна вирощувати рослини, які виконуватимуть не тільки декоративну функцію, але й дають плоди, стаючи природною огорожею. Наприклад, малина або ожина можуть бути використані як живий паркан. З винограду можна створити альтанку, що буде не тільки красиво виглядати, але й створювати простір. Вічні грядки. Одним з ефективних способів використання місця в саду є вирощування вічних грядок. Ця методика полягає в тому, що на місце вирваного коренеплоду можна відразу посіяти насіння на нову врожайну рослину. Це особливо добре підходить для рослин, таких як редиска, яка швидко дозріває і дозволяє використовувати те саме місце на грядці протягом довгого часу.

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