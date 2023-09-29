Улиток и близко не будет: как отвадить вредителей из сада

Улитки – это распространенные вредители, которые могут нанести значительный вред растениям в саду. Они поедают листья, побеги и плоды, что может привести к их уничтожению или повреждению.

Существует несколько способов отпугнуть улиток из сада. И некоторые из них достаточно просты.

Можно выбрать улиток вручную и вынести за территорию двора. Однако этот способ требует от вас раннего пробуждения и длительной работы.

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Можно использовать и химические препараты, однако следует быть осторожными, поскольку они могут быть вредными для окружающей среды.

Есть природные средства, которых улитки не переносят. Это может быть сухая горчица. Ее раствором опрыскивают растения.

Также действенным будет чёрный перец – его можно посыпать вокруг растений. Еще одним экологичным способом борьбы с улитками являются апельсиновая кожура. Разложите их у растений вечером, а утром, когда улитки прилезут их грызть, соберите их вместе со шкурками и утилизируйте.

Отличным репеллентом против улиток является чеснок. Его запах отпугивает этих вредителей, а также других паразитов, пытающихся атаковать ваши растения. Возьмите 4 измельченных зубчика чеснока и залейте литром кипятка. Оставьте на 12 часов, процедите и распылите раствор у корней растений.

Поваренная соль еще одно средство избавиться от улиток. 30 г поваренной соли нужно развести в 500 мл теплой воды и разбрызгать раствор на землю, в местах, наиболее посещающих вредители. Выполняйте такую обработку вечером или рано утром, когда улитки выходят на "охоту".

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