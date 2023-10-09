В одном из штатов в США нашли смертоносную яблочную улитку (фото)

В США вдоль реки Северная Каролина найдены смертоносные водные яблочные улитки. Инвазивный вид улиток смертелен для людей и губителен для морской жизни.

Как сообщает New York Post, в заявлении Комиссии по ресурсам дикой природы Северной Каролины (NCWRC) отметили, что это первая известная популяция яблочных улиток в Южной Америке в Северной Каролине.

Отмечается, что водные улитки часто переносят паразитов, представляющих смертельную угрозу для людей, контактирующих с инвазивными брюхоногими. Яйца этих улиток также содержат токсин, который может вызвать сыпь на коже и на глазах.

Читайте также: Улиток и близко не будет: как отвадить вредителей из сада

"Эти 15-сантиметровые улитки откладывают крупные кластеры розовых яиц на стволах деревьев и растениях рядом с водой. При этом яйца ампулярий ядовиты и при контакте с кожей могут вызвать покраснение, зуд и боли в глазах. Самки ампулярий способны откладывать яйца еженедельно, что позволяет им размножаться с большой скоростью", – пишет издание.

Отмечается также, что эти улитки могут переносить заболевание, называемое легочная нематода крыс, оно вызывает менингит. Кроме того, ампулярии разрушительны для экосистем, поскольку поедают и уничтожают растения, которыми питаются многие виды животных, обитающих в воде.

Власти рекомендуют жителям Северной Каролины сообщать Комитету по охране природных ресурсов о появлении ампулярий в новых районах. Жителям советуют уничтожать яйца улиток и замораживать или давить взрослых особей, не касаясь их руками.

Напомним, в Бразилии охотники заверили, что нашли чупакабру. Они показали видео своей жертвы, заявив, что это был "вампир".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!