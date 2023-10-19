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Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)

Былим Елена

Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)

В реке Мара в Кении на видео попал огромный крокодил, плававший под берегом, где находились бегемоты. В один момент в зубах хищника оказался только что родившийся детеныш бегемота – на видео можно заметить пуповину.

Этими редкими кадрами поделился фотограф дикой природы Фрэнки Адамсон на странице Governors Camp Collection в Инстаграм.

"Конечно, эти безжалостные и эффективные верхушечные хищники нечасто выхватывают детенышей бегемотов у их матерей… они часто избегают бегемотов, поскольку знают, насколько агрессивным может быть разъяренный бегемот", – говорится в описании к видео.

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Фотограф заметил, что он не видел начала нападения, однако заметил "что пуповина все еще была прикреплена".

Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)
Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)
Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)
Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)

"Поэтому было не совсем понятно, родился ли ребенок мертвым и от него отказался иметь, была ли ужасная возможность (крокодилу. - Ред.) украсть пищу для себя", - добавил он.

Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)
Огромный крокодил в Кении проглотил только что родившегося бегемота (редкое видео)

Напомним, в Великобритании обнаружили редкий вид плотоядных жуков Dermestes Undulatus, который, как считалось, исчез в 2020 году. Эти жуки питаются плотью и кожей мертвых животных.

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