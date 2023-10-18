Их считали пропавшими: редкие плотоядные жуки атаковали остров в Великобритании (видео, фото)

В Великобритании обнаружили редкий вид мясоедных жуков Dermestes Undulatus, который, как считалось, исчез в 2020 году.

Как сообщает mirror.co.uk, этих плодоядных жуков из семейства кожеедов заметили на острове Флэт-Холм в Уэльсе. Dermestes Undulatus питаются кожей, плотью и костями животных.

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"Эта история не для брезгливых, потому что жуки питаются трупами животных. Dermestes буквально означает - пожирающие кожи. Они настоящая головная боль для музеев, однако очень полезны в судебной медицине, поскольку помогают определить возраст останков", — прокомментировала находку пресс-секретарь Флэт-Холм Сара Морган.

Главной загадкой остается, как насекомые вернулись в Великобританию, потому что их не видели там уже три года. Эксперты предположили, что их вместе с останками животных могли занести на остров в Бристольском заливе чайки с территории Франции.

Биологов появление жуков утешило, поскольку Флэт-Холм объявлен дружеской территорией для пчел, а также многих редких видов насекомых и животных. В частности, там находится колония клуш, чья численность в Европе быстро сокращается. Также на острове обитают ломкие веретеницы – безногие ящерицы, находящиеся под угрозой исчезновения.

Напомним, в Бразилии охотники заверили, что нашли чупакабру. Они показали видео своей жертвы, заявив, что это был "вампир".

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