Позбавляє від пилюки та ароматизує приміщення: як приготувати чудо-засіб із замороженого лимона

Лимон можна використовувати не тільки в кулінарії, але і при прибиранні. Ми розповімо, навіщо тримати лимон у морозилці та як його потім використовувати.

Цедру лимона часто використовують у випічці, проте, якщо її заморозити, то гіркуватого смаку не буде. Заморожена цедра також чудово підходить для створення смачних маринадів та приправ до риби. Також можна додати цедру до салатів, а заморожена цедра легше знімається з лимона.

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Ось один цікавий лайфхак, який допоможе вам позбутися пилу в домі на тривалий період. Подрібніть лимон і залийте його 7 столовими ложками олії. Бажано змішати ці компоненти у банці, яку можна закрити кришкою. Потім цю банку залиште на тиждень у холодильнику.

Після цього, процідіть отриману масу, а потім кілька разів змочіть у цьому розчині тонку ганчірку з мікрофібри. Після того, як текстиль висохне при кімнатній температурі, готову ганчірку можна починати використовувати для протирання поверхонь.

З такою "лимонною" ганчіркою прибирання можна проводити не частіше одного разу на 1,5 тижнів, і ви будете насолоджуватися чистотою та свіжістю у своєму домі.

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