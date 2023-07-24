Избавляет от пыли и ароматизирует помещение: как приготовить чудо-средство из замороженного лимона

Лимон можно использовать не только в кулинарии, но и при уборке. Мы расскажем, зачем держать лимон в морозильнике и как его потом использовать.

Цедру лимона часто используют в выпечке, однако если ее заморозить, то горьковатого вкуса не будет. Замороженная цедра также отлично подходит для создания вкусных маринадов и приправ к рыбе. Также можно добавить цедру в салаты, а замороженная цедра легче снимается с лимона.

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Вот один интересный лайфхак, который поможет вам избавиться от пыли в доме на длительный период. Измельчите лимон и залейте его 7 столовыми ложками растительного масла. Желательно смешать эти компоненты в банке, которую можно закрыть крышкой. Затем эту банку оставьте на неделю в холодильнике.

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После этого процедите полученную массу, а затем несколько раз смочите в этом растворе тонкую тряпку из микрофибры. После того, как текстиль высохнет при комнатной температуре, готовую тряпку можно использовать для протирания поверхностей.

С такой "лимонной" тряпкой уборку можно проводить не чаще раза в 1,5 недели, и вы будете наслаждаться чистотой и свежестью в своем доме.

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