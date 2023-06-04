Позбавите себе здоров'я та щастя: які речі не можна класти на ліжко

Які речі не можна класти на ліжко та чому - народні прикмети українців

Наші предки вважали, що деякі предмети заборонено класти на ліжко. Оскільки вони можуть накликати лихо та спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Серед таких речей є дзеркала, голки та шпильки, подарунки померлих родичів, старий одяг тощо. Вірити чи ні народних прикметах, особиста справа кожного.

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1. Дзеркало. Ця річ є посередником між світом живих та потойбічним світом. Тому його навіть не варто вішати у спальні, тим паче класти на ліжко. Інакше ви позбудетеся здоров'я та щастя в особистому житті.

2. Голки та шпильки. Ці предмети будуть нести енергетику постійних сварок та конфліктів. Їх варто не тримати у своїй спальні та не класти на ліжко у жодному разі.

3. Подарунки померлих людей. Такі подарунки можуть викликати біль та смуток за людиною, яка мала для вас значення та померла. Не пускайте цю енергетику до спальні та не кладіть на ліжко, бо запросите в дім хвороби та невдачі.

Також не варто класти на ліжко предмети, які подарували неприємні для вас люди.

4. Старий одяг. Такі речі можуть нести негативну енергетику, яку вбирають роками. Особливо це стосується одяг, який носять дуже близько до тіла.

Якщо класти зношені речі на ліжко, то так ви накличете негатив та різні захворювання.

5. Електроприлади. На ліжку треба відпочивати та спати, а не складати ноутбуки, зарядні пристрої, планшети, телефони. Це негативно впливає на енергетику, то такі предмети тримайте подалі тих місць, де спите.

6. Мертві квіти. Штучні або засушені квіти мають мертву енергію і не треба їх класти на ліжко, аби не накликати на себе невиліковні захворювання.

7. Лікарські засоби. Не варто класти ліки у ті місця, де ви спите та відпочиваєте. Вони будуть асоціюватися з хворобою на підсвідомому рівні. А в житлі оселиться енергія хвороби.

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