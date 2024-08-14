Зміни мінімальної пенсії в Україні: кому підвищили виплати

Уряд визначив мінімальний розмір пенсійних виплат, які можуть отримувати українські пенсіонери. За певних умов ця сума може бути збільшена.

Мінімальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З початку цього року цей показник становить 2361 гривню. Про це пише 24 канал.

Уряд встановив нові мінімальні виплати для пенсіонерів, які набрали чинності з 1 березня 2024 року. Згідно з цим рішенням, поточний розмір мінімальних пенсійних виплат становить:

Пенсіонерам, які досягли 65 років без необхідного мінімального стажу, призначається пенсія у розмірі 2725 гривень .

. Особам, які досягли 70 років з повним стажем, гарантовано пенсію не менше 2980 гривень .

. Пенсіонери віком від 70 до 80 років з повним стажем отримують 3240 гривень .

. Пенсіонери старше 80 років зі стажем 20/25 років (залежно від статі) мають право на пенсію у розмірі 3370 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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