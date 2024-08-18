Зміни на ринку праці в Україні: кому зараз найлегше та найважче знайти роботу

За останній час в Україні відбулися зміни у списку професій, які користуються найбільшим та найменшим попитом. Зокрема, стало складніше отримати роботу у галузях, пов’язаних із медіа, видавничою справою та поліграфією. Водночас спостерігається найнижчий рівень конкуренції у сфері охорони та безпеки.

Згідно з дослідженням Work.ua, із переліку професій з найвищою конкуренцією було виключено категорію "Топменеджмент, керівництво вищої ланки". Натомість її місце зайняв маркетинг:

ЗМІ, видавництво, поліграфія;

IT, комп’ютери, інтернет;

Дизайн, творчість;

Культура, музика, шоу-бізнес;

Маркетинг, реклама, PR.

Інтенсивна конкуренція у цих сферах зберігається завдяки значній кількості пропозицій роботи на дому, які приваблюють кандидатів. Особливо популярними є вакансії для програмістів, верстальників, вебдизайнерів, direct-менеджерів, QA-інженерів, графічних дизайнерів, відеомонтажерів, ілюстраторів, копірайтерів та перекладачів англійської мови.

Читайте також: Дефіцит працівників в Україні: яких фахівців менше, ніж вакансій

Також спостерігаються зміни у вакансіях з найнижчою конкуренцією У липні до них потрапили:

Охорона, безпека;

Робочі спеціальності, виробництво;

Транспорт, автобізнес;

Будівництво, архітектура;

Медицина, фармацевтика.

За останній рік спостерігається значна нестача кваліфікованих кадрів на ринку праці в Україні. У липні кількість резюме, розміщених шукачами роботи, збільшилася до 330 522, що на 9% перевищує показники попереднього місяця. Проте рівень конкуренції серед кандидатів також підвищився, досягнувши показників, що фіксувалися в березні 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на українському ринку праці злетів попит на низку професій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!