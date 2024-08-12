Дефіцит працівників в Україні: яких фахівців менше, ніж вакансій

За останні три роки в Україні спостерігається зростання кількості пропозицій роботи на 5,8%, тоді як кількість поданих резюме знизилася на 9%. Це відбувається на фоні війни та тимчасової окупації деяких українських територій.

Якщо раніше основною перешкодою для розвитку роботодавці називали відсутність безпеки, то нині гостро відчувається дефіцит працівників. У деяких секторах економіки ця проблема особливо актуальна. Наприклад, у фінансовій сфері наразі існує 3,7 тисячі відкритих вакансій, проти лише 2,7 тисячі поданих резюме, що свідчить про перевищення пропозицій роботи над кількістю кандидатів. Про це пише OBOZ.UA

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Ще в серпні 2021 року банківська галузь приваблювала 4,4 тисячі українців, в той час як кількість нових вакансій становила лише 3,6 тисячі на тиждень. Це свідчило про невелику, але все ж існуючу конкуренцію за робочі місця. Нині ситуація змінилася: банкам доводиться заманювати робітників і обирати не доводиться. На ринку праці зараз представлено 10,8 тисячі робочих вакансій на фоні 8,8 тисяч резюме. Ще до повномаштабної війни з рф ті, хто володів робітничою спеціальністю, були у значному дефіциті.

За інформацією Національного банку України, кількість вакансій у секторах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей значно вища порівняно з минулим роком, в той час як у сфері ІТ спостерігається зниження. Попит залишається низьким також у галузях освіти, дизайну, мистецтва та культури.

CEO TalentMatch Наталія Слинько переконана, що проблема нестачі кадрів буде актуальною протягом багатьох років, і наразі ситуація продовжує погіршуватися. Згідно з даними ООН, у першій половині року кількість мігрантів, які виїхали за кордон, зросла на 240 тисяч до 6,6 мільйона осіб. Крім того, продовжує знижуватися участь чоловіків у робочій силі.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, як змінився український ринок праці.

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