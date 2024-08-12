Дефицит работников в Украине: каких специалистов меньше, чем вакансий

За последние три года в Украине наблюдается рост количества предложений работы на 5,8%, тогда как количество поданных резюме снизилось на 9%. Это происходит на фоне войны и временной оккупации некоторых украинских территорий.

Если раньше основным препятствием для развития работодатели называли отсутствие безопасности, то сейчас остро ощущается дефицит работников. В некоторых секторах экономики эта проблема особенно актуальна. Например, в финансовой сфере сейчас существует 3,7 тысячи открытых вакансий, против лишь 2,7 тысячи поданных резюме, что свидетельствует о превышении предложений работы над количеством кандидатов. Об этом пишет OBOZ.UA

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Еще в августе 2021 года банковская отрасль привлекала 4,4 тысячи украинцев, в то время как количество новых вакансий составляло лишь 3,6 тысячи в неделю. Это свидетельствовало о небольшой, но все же существующей конкуренции за рабочие места. Сейчас ситуация изменилась: банкам приходится заманивать рабочих и выбирать не приходится. На рынке труда сейчас представлено 10,8 тысячи рабочих вакансий на фоне 8,8 тысяч резюме. Еще до полномасштабной войны с РФ те, кто обладал рабочей специальностью, были в значительном дефиците.

По информации Национального банка Украины, количество вакансий в секторах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно выше по сравнению с прошлым годом, в то время как в сфере ИТ наблюдается снижение. Спрос остается низким также в отраслях образования, дизайна, искусства и культуры.

CEO TalentMatch Наталья Слинько убеждена, что проблема нехватки кадров будет актуальной в течение многих лет, и сейчас ситуация продолжает ухудшаться. Согласно данным ООН, в первой половине года количество мигрантов, выехавших за границу, выросло на 240 тысяч до 6,6 миллиона человек. Кроме того, продолжает снижаться участие мужчин в рабочей силе.

Напомним, ранее UAportal писал, как изменился украинский рынок труда.

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