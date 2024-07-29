Зміни пенсійних виплат по інвалідності з серпня: що потрібно знати
Відповідно до останніх повідомлень, у серпні цього року не очікується змін у розмірі пенсій для осіб з інвалідністю. Однак, передбачається виплата додаткових коштів. Суми цих виплат будуть визначені і виплачені пенсіонерам.
Додаткові виплати у серпні
З нагоди святкування Дня Незалежності України, у серпні можливе призначення спеціальної надбавки до пенсій осіб з інвалідністю. Ця надбавка буде вручена тим, хто зробив значний внесок у розвиток держави.
До категорій громадян, які мають право на додаткові виплати, відносяться:
- особи з обмеженими можливостями першої, другої та третьої груп;
- учасники військових конфліктів, ветерани війни та учасники Революції Гідності, які зазнали ушкоджень;
- родичі осіб, які загинули під час військових дій;
- особи, нагороджені за виняткові заслуги перед країною.
Важливо! Наразі розмір цієї доплати залишається невідомим.
Розмір пенсій для інвалідів складає:
- для інвалідів I групи — 2 300 гривень;
- для інвалідів II та III груп, які не мають роботи — 2 100 гривень;
- для інвалідів II та III груп, які працюють — 2 093 гривні.
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