Зміни пенсійних виплат по інвалідності з серпня: що потрібно знати

Відповідно до останніх повідомлень, у серпні цього року не очікується змін у розмірі пенсій для осіб з інвалідністю. Однак, передбачається виплата додаткових коштів. Суми цих виплат будуть визначені і виплачені пенсіонерам.

Додаткові виплати у серпні

З нагоди святкування Дня Незалежності України, у серпні можливе призначення спеціальної надбавки до пенсій осіб з інвалідністю. Ця надбавка буде вручена тим, хто зробив значний внесок у розвиток держави.

До категорій громадян, які мають право на додаткові виплати, відносяться:

особи з обмеженими можливостями першої, другої та третьої груп;

учасники військових конфліктів, ветерани війни та учасники Революції Гідності, які зазнали ушкоджень;

родичі осіб, які загинули під час військових дій;

особи, нагороджені за виняткові заслуги перед країною.

Важливо! Наразі розмір цієї доплати залишається невідомим.

Розмір пенсій для інвалідів складає:

для інвалідів I групи — 2 300 гривень ;

— ; для інвалідів II та III груп , які не мають роботи — 2 100 гривень ;

, які не мають роботи — ; для інвалідів II та III груп, які працюють — 2 093 гривні.

Раніше ми розповідали, як особі з інвалідністю отримати компенсацію за авто.

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