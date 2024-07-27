Чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня: подробиці

Попри три індексації пенсій з початку 2024 року, багатьох українських пенсіонерів цікавить питання: чи варто очікувати подальшого підвищення виплат у серпні. Як відомо, з 1 березня 2024 року було проведено індексацію пенсій, що призвело до середнього збільшення виплат на 322 гривні.

Це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів України №185 "Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2024 році".

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Згідно з наявною інформацією, підвищення мінімальної пенсії у серпні не планується. Це означає, що українські пенсіонери продовжать отримувати виплати у розмірі, встановленому після попередньої індексації.

Наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн, а середня – 5791 грн. Ці показники були досягнуті завдяки індексації та підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Чому немає підвищення у серпні?

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, цьогоріч вже відбулося три індексації пенсій, що є значним досягненням, особливо з огляду на складну економічну ситуацію в країні. Забезпечення своєчасної виплати пенсій є одним з пріоритетів уряду.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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