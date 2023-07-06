Ізраїльський археолог стверджує, що знайшов царство Давида: колеги заперечують

Нове дослідження стверджує, що виявило кордони та ранні фази експансії стародавньої Юдеї за часів Давида та Соломона. Це спонукало до чергового раунду гарячих дебатів про те, чи було царство цих біблійних монархів фактом чи міфом, пише Haaretz.

Професор Йоссі Гарфінкель переконує, що Давид контролював відносно значну територію навколо своєї столиці, захищену кільцем укріплених прикордонних міст. Його дослідження намагається заперечити більш широко прийняту парадигму, згідно з якою Давид і Соломон, навіть якщо вони були історичними особами, були місцевими вождями, які правили крихітним Єрусалимом і не набагато більше.

Дослідження Гарфінкеля було зустрінуте багатьма колегами-археологами зі скепсисом, які стверджували, що його висновки ґрунтуються на припущеннях і погано інтерпретованих даних.

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Він не прагне повністю підтвердити біблійну розповідь, яка описує Об’єднану монархію ізраїльтян, яка простягається від Єгипту до річки Євфрат (2 Самуїла 8).

"Мінімалісти хочуть сказати, що Давид правив невеликим селом і не було королівства, а я кажу, що було царство з укріпленими містами за день ходьби від Єрусалиму. Я не такий великий максималіст. Я маю на увазі, що царство Давида включало Єрусалим, Хеврон і кілька міст навколо них: це міське ядро ​​царства Давида. Я думаю, що це реально", – заявив Гарфінкель.

Тим не менш, Гарфінкель визнає, що це крихітне королівство далеке від біблійних описів регіональної імперії.

Двоє провідних дослідників, які погодилися обговорити дослідження, розкритикували датування укріплених міст Гарфінкелем і його припущення.

"Визначити точне датування стародавніх останків, як відомо, важко, оскільки навіть такі наукові методи, як радіовуглецевий, мають значну похибку. Встановлення дати на споруді часто зводиться до тонкої інтерпретації археологом типів кераміки, знайденої навколо неї, або визначення, до якого шару стародавнього місця вона належить", – зазначили експерти.

Нагадаємо, у Туреччині виявили стародавню галькову мозаїку 4 століття до нашої ери.

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