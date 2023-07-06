Израильский археолог утверждает, что нашел царство Давида: коллеги отрицают

Новое исследование утверждает, что выявило границы и ранние фазы экспансии древней Иудеи при Давиде и Соломоне. Это побудило очередной раунд горячих дебатов о том, было ли царство этих библейских монархов фактом или мифом, пишет Haaretz.

Профессор Йосси Гарфинкель утверждает, что Давид контролировал относительно значительную территорию вокруг своей столицы, защищенную кольцом укрепленных пограничных городов. Его исследование пытается отрицать более широко принятую парадигму, согласно которой Давид и Соломон, даже если они были историческими лицами, были местными вождями, правившими крошечным Иерусалимом и ненамного больше.

Исследование Гарфинкеля было встречено многими коллегами-археологами со скепсисом, утверждавшим, что его выводы основываются на предположениях и плохо интерпретированных данных.

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Он не стремится полностью подтвердить библейский рассказ, описывающий Объединенную монархию израильтян, простирающуюся от Египта до реки Евфрат (2 Самуила 8).

"Минималисты хотят сказать, что Давид правил небольшой деревней и не было королевства, а я говорю, что было царство с укрепленными городами за день ходьбы от Иерусалима. Я не такой большой максималист. Я имею в виду, что царство Давида включало Иерусалим, Хеврон и несколько городов вокруг них: это городское ядро ​​царства Давида. Я думаю, что это реально", – заявил Гарфинкель.

Тем не менее, Гарфинкель признает, что это крошечное королевство далеко от библейских описаний региональной империи.

Двое ведущих исследователей, согласившихся обсудить исследования, раскритиковали датировку укрепленных городов Гарфинкелем и его предположение.

"Определить точную датировку древних останков, как известно, затруднительно, поскольку даже такие научные методы, как радиоуглеродный, имеют значительную погрешность. Установка даты на сооружении часто сводится к тонкой интерпретации археологом типов керамики, найденной вокруг нее, или определению, к какому слою древнего места она принадлежит", – отметили эксперты.

Напомним, в Турции обнаружили древнюю галечную мозаику 4 века до нашей эры.

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