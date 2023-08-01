Вишуканий десерт за 30 хвилин: рецепт тарту з персками та кремом франжипан

Персики чудово поєднуються з мигдальним кремом, роблячи цей десерт, рецепт якого підказав сайт Shuba, вишуканим завершенням будь-якого вечора.

Інгредієнти:

Листкове тісто – 450 г

Борошно мигдалеве – 1 склянка

Цукор – 1/2 склянки

Сіль – 1/8 ч. л.

Масло вершкове – 5 ст. л.

Яйця курячі – 1 шт.

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Лікер Amaretto – 1 ст. л.

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Персики – 4 шт.

Абрикосовий джем – 3 ст. л.

Вода – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

1. Готове листкове тісто розморозьте.

2. Вийміть з холодильника вершкове масло, щоб воно розм’якло.

3. Деко застеліть пергаментом.

4. Духовку розігрійте до 190 градусів.

5. Листкове тісто розгорніть на злегка посипану борошном робочу поверхню.

6. Тісто злегка розкатайте качалкою, щоб вирівняти.

7. Тісто перекладіть на застелене пергаментом деко та відправте в холодильник.

8. Крем: у кухонному комбайні з металевим лезом перемішайте мигдальне борошно, цукор і сіль протягом кількох секунд.

9. Додайте вершкове масло і збивайте, поки масло не з'єднається з масою.

10. Додайте яйце, борошно, амаретто (або екстракт мигдалю) і ванільний екстракт. Збивайте до однорідності.

11. Не знімаючи з персиків шкірку, наріжте їх скибками.

12. Розподіліть крем по поверхні тіста та викладіть персики.

13. Випікайте 25-30 хвилин.

14. Глазур: У невеликій каструлі нагрійте абрикосовий джем і воду протягом 30 секунд і змастіть нею персики.

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