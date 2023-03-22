До кінця березня Землю накриють одразу дві магнітні бурі: названо небезпечні дати

Відразу дві магнітні бурі накриють Землю до кінця березня. Одна з них буде дуже сильною.

У прогнозі Gismeteo говориться, що найближча з них розпочнеться вже цими вихідними і закінчиться тільки в понеділок. Тому українцям варто поберегтися.

Зазначається, що 25 березня інтенсивність магнітної бурі досягне 6 балів – помірна магнітна буря. Вже наступного геомагнітна активність зменшиться. У понеділок, 27 березня, буря закінчиться.

Другий період активності на Землі відбудеться наприкінці березня і також триватиме два дні – 30 та 31 березня. Цього разу вона буде не такою потужною та досягне 5 балів, що розцінюється як магнітна буря середньої інтенсивності.

Магнітні бурі можуть викликати зброї у роботі електромереж, чутливої електроніки та радіозв'язку. Фахівці досить скептично ставляться до тверджень, що сплески на Сонці впливають на стан здоров'я. Проте у такі дні варто бути більш обережними та стежити за самопочуттям.

Що зробити, щоб менше відчувати вплив магнітних бур

Дотримуйтеся кілька простих порад:

більше часу треба проводити на свіжому повітрі, гуляти;

не вживайте алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

їжте більше овочів та фруктів, пийте чисту воду;

мати спокійний та стабільний сон;

достатньо відпочивайте;

приймати контрастний душ, якщо немає проблем із судинами.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чому звичка регулярно їсти желе без цукру може покращити стан вашого організму. Воно містить незамінні амінокислоти, будівельні блоки білків, які можуть принести велику користь для організму.

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