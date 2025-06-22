До субсидії додадуть 700 грн: хто з українців отримає доплату

В Україні тепер можна паралельно оформити субсидію та ще одну фінансову допомогу для сплати комунальних послуг. Хто може скористатися такою можливістю та як подати заявку – розповідаємо далі.

Так, у Дніпрі запроваджено міську програму допомоги, яка дає змогу деяким сім’ям щомісяця отримувати додаткові кошти для покриття витрат на житлово-комунальні послуги разом із державною субсидією. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на департамент соцполітики.

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Оформити допомогу можуть сім’ї, в яких проживають люди з інвалідністю. Зокрема, звертатися за такою підтримкою мають право родини:

з дітьми з інвалідністю;

з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);

з особами з інвалідністю II групи з дитинства.

Сума фінансової підтримки варіюється залежно від сезону: з 1 квітня по 31 жовтня сім’ї отримують щомісячно по 500 гривень, а в опалювальний період – з 1 листопада до 31 березня – розмір виплат збільшується до 700 гривень за кожну людину з інвалідністю у родині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може залишитись без субсидії у 2025 році.

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