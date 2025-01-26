Кабмін змінив правила оформлення відстрочки для низки громадян: про що йдеться

Уряд ухвалив зміни до постанови №1558 від 31 грудня 2024 року, які набрали чинності 16 січня 2025 року. Ці зміни стосуються правил ведення військового обліку та умов надання відстрочки від мобілізації для певних категорій громадян.

Кабінет міністрів України оновив постанову №1558, яка регулює військовий облік і правила надання відстрочки від мобілізації. Ці зміни стосуються призову громадян під час мобілізації, а також процедур отримання права на відстрочку. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованій на урядовому порталі.

Правила ведення військового обліку: основні зміни

Згідно з оновленнями в постанові, громадяни повинні повідомляти про зміни своїх персональних даних протягом семи днів. Це можна зробити через електронний кабінет призовника, військовослужбовця чи резервіста. Також військовозобов’язані можуть звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення інформації. У разі недотримання цього терміну передбачені штрафи.

Оформлення відстрочки через реєстри

Відтепер відстрочка від мобілізації оформлюється через електронний кабінет військовозобов’язаного на основі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вона підтверджується інформацією з інших державних реєстрів, що підтверджує підстави для відстрочки за статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Важливо, що автоматично згенеровану відстрочку можна скасувати, якщо відсутні відповідні документи в реєстрах.

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Зміни в оформленні відстрочки для окремих категорій громадян

У новій постанові уточнено, що чоловіки та жінки, чиї близькі родичі зникли безвісти, повинні надавати додаткові документи, зокрема рішення суду про визнання зниклої особи або витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зміни також торкнулися військовозобов’язаних, яких визнали обмежено придатними або тимчасово непридатними. Тепер вони мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) перед поданням заяви на відстрочку.

Також є зміни щодо бронювання для освітніх та наукових працівників. Студенти та аспіранти тепер мають право на відстрочку на термін одного семестру, але не більше ніж на шість місяців. Наукові працівники можуть отримати відстрочку до завершення навчального року, але не довше, ніж до моменту, коли їхнє право на відстрочку втрачається.

Процедура базової військової підготовки

Нові зміни передбачають зміни в проведенні загальновійськової базової підготовки (ЗВБП). Тепер процес взяття громадян на військовий облік та направлення їх на базову військову службу замінює призовні комісії. Регіональні ТЦК та СП повинні направляти студентів вищих навчальних закладів до навчальних військових частин для проходження практичної підготовки ЗВБП. Списки студентів формуватимуть керівники вищих навчальних закладів, що знаходяться в зоні відповідальності відповідних ТЦК та СП.

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