Як 17-річним українцям стати на облік за кордоном: рекомендації ТЦК

Через війну з України виїхали близько 6 мільйонів громадян, серед яких багато підлітків. Деякі з них досягли 17-річного віку і тепер зобов'язані стати на військовий облік.

Як це зробити, якщо вони знаходяться за кордоном, розповіли у Кременчуцькому ТЦК. Щороку з січня по березень ТЦК та СП організовують приписку юнаків. Вони мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначає їхню придатність до служби.

Також перевіряються індивідуально-психологічні та моральні якості, фізична підготовка, наявність спеціальності та освіти. Після цього юнаки отримують приписне посвідчення — військово-обліковий документ для призовників, пише "Кременчуцький Телеграф".

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Наразі у Кременчуцькому ТЦК повідомили, що немає офіційних документів щодо того, як юнаки за кордоном можуть стати на облік.

"Ми чули, що уряд працює над тим, щоб українські консульства за кордоном могли реєструвати юнаків на військовий облік призовників. Однак, поки що жодних документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі ми користуємося чинною нормативною базою, яка передбачає особисту присутність юнака у ТЦК з відповідними документами та проходження військово-лікарської комісії. Це потрібно зробити у тому році, коли юнаку виповнюється 17 років. Тільки після цього його внесуть до реєстру і його дані з’являться у застосунку "Резерв+"", — пояснив представник ТЦК.

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, обов'язкове оновлення даних до 16 липня не стосується цієї категорії громадян. Вони можуть спокійно ставати на облік і після цього терміну.

"Щодо можливості реєстрації в українському консульстві за кордоном, нічого конкретного сказати не можу. На цей час таких документів немає. Можливо, на це питання зможуть відповісти на "гарячій лінії" Міноборони", — додав майор.

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