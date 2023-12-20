Як збільшуватимуть пенсії у 2024 році: наскільки зростуть виплати та коли

Коли збільшать пенсії у 2024 році та наскільки

Уряд України планує провести індексацію пенсій в 2024 році. При цьому буде запроваджено нову систему нарахування пенсій, яка базується на балах.

Підвищення пенсій очікується в січні, березні та липні. У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи, пише NV.ua.

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У січні 2024 року пенсії підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2093 до 2361 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, а максимальна – до 23610 грн.

У січні та липні 2024 року перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім – до 3200 грн.

перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім – до 3200 грн. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Індексація буде проводитися за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різні часи.

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, тобто порівняно з 2023 роком – на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).

У 2024 році також зростуть:

максимальні пенсійні виплати з 20930 до 23610 грн;

виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожний додатковий рік.

Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки до пенсії (за особливі заслуги, доплати ветеранам війни) та розміри різних соцдопомог.

Підвищення пенсій в 2024 році стане позитивним фактором для пенсіонерів. Зростання пенсій дозволить їм підтримувати рівень життя і купувати необхідні товари та послуги.

Однак, важливо зазначити, що підвищення пенсій не в повній мірі компенсує інфляцію, яка в 2024 році, за прогнозами, може становити близько 10%. Тому пенсіонерам все одно доведеться економити і шукати додаткові джерела доходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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