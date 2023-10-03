Як швидко та легко висушити одяг у квартирі: поради

Сушити одяг на батареях – поширена практика. Однак це може бути шкідливо для здоров’я та меблів.

Коли на батареї сушиться одяг, в повітрі накопичується велика кількість вологи. Це може призвести до появи цвілі та грибка, які є шкідливими для здоров’я. Крім того, волога може пошкодити меблі, зокрема паркет і дерев’яні двері.

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UAportal розповість, як безпечно висушити одяг у квартирі. Якщо у вас немає балкона або сушарки можна скористатися наступними порадами:

Підсилюйте режим віджиму на пральній машині. Менш волога білизна швидше сушиться.

Розвішуйте одяг в нежитловій кімнаті.

Відкривайте вікна, щоб провітрити приміщення і не створювати перенасичення вологою.

Розправляйте білизну максимально. У складках може залишатися зайва вода.

Якщо на вулиці мінусова температура, білизну можна сушити на морозі. Мороз навіть корисний для тканини – він “вбиває" бактерії та грибки. Коли білизна замерзне, не ламайте її і не складайте перш ніж вона відтане, інакше пошкодите структуру тканини. Якщо ви хочете, щоб білизна на морозі не замерзала, додайте під час прання трохи солі у відсік пральної машинки.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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