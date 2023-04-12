Як швидко позбутись конденсату на пластикових вікнах: поради професіоналів

Пропонуємо дізнатися, як уникнути утворення конденсату на пластикових вікнах. Перш за все варто знайти причину утворення конденсату. Можливо, у вас неправильно встановлені вікна або вони мають дефект, тоді варто розглянути можливість їх заміни, оскільки це може розв'язувати проблему.

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Причинами утворення конденсату на пластикових вікнах можуть бути підвищена вологість в приміщенні, низька температура, широке підвіконня, куди не потрапляє тепле повітря, або підвіконня заставлене квітами.

Як позбутися конденсату:

Відкрийте повністю вікно на п'ять хвилин; Закрийте двері в кімнату; Закрийте вікно і відкрийте двері. В цей час температура вирівнюється, і конденсат зникає.

Таку пораду дав майстер з установки вікон. Також, під час приготування їжі на кухні, рекомендується включати витяжку і трохи відкривати вікно, щоб запобігти утворенню конденсату.

Якщо проблема з утворенням конденсату на пластикових вікнах виникає постійно, це може призвести до утворення цвілі, яка може шкодити здоров'ю.

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