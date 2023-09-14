Як швидко позбутися накипу в чайнику: народні методи

Часто в чайнику може з'являтися накип. Вода низької якості під час кипіння може перетворюються на накип, що своєю чергою впливає на якість кип'ятіння.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що накипу можна легко та швидко позбутися. Зокрема, це можна зробити за допомогою народних методів.

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Кращий спосіб позбавитися від накипу в чайнику – застосування соди: Налийте в чайник воду та додайте дві столові ложки соди. Після цього закип’ятіть воду. Щоб досягти кращого результату, дайте воді прокип'ятитися протягом 30 хвилин. Потім почекайте, поки вода охолоне, та ретельно промийте чайник під проточною водою.

Також це можна зробити за допомогою лимонної кислоти. Для цього залийте воду в чайник та додайте дві ложки лимонної кислоти. Увімкніть чайник і дайте йому закипіти. Цей метод також допоможе позбутися накипу та збільшити якість кипіння води.

Щоб уникнути накипу у майбутньому, рекомендується користуватися профільтрованою водою для кип’ятіння. Також варто чистити чайник хоча б один раз на місяць.

Ще однією важливою порадою є те, щоб не залишати залишки кип’яченої води у чайнику. Це допоможе уникнути зайвого накипу та підвищить тривалість життя вашого чайника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш раціональні способи очищення чайника від накипу.

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