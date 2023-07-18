Найбезпечніший спосіб очистити чайник від накипу без агресивної хімії: вам знадобиться оцет чи сода

UAportal підготував вичерпну інструкцію про найбільш раціональні способи очищення чайника від накипу.

Оцет та вода

Почніть із наповнення чайника наполовину рівними частинами білого оцту та води. Залишіть суміш на годину-дві, щоб розчинити мінеральні відкладення всередині чайника. Після цього розчин доведіть до кипіння. Після завершення процесу кип'ятіння спорожніть чайник і ретельно промийте його чистою водою.

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Лимонний сік та харчова сода

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Витисніть сік одного або двох лимонів у чайник, а потім насипте чайну ложку харчової соди. Лимонний сік розщепить вапняний наліт, а сода допоможе видалити стійкі плями. Залишіть суміш настоюватись приблизно на 30 хвилин, потім доведіть її до кипіння.

Після закипання спорожніть чайник і ретельно промийте його. Цей метод не тільки зробить ваш чайник блискуче чистим, але й залишить приємний цитрусовий аромат.

Розчин лимонної кислоти

Лимонна кислота є природним і потужним засобом для видалення накипу, що ефективно видаляє мінеральні відкладення з вашого чайника. Розчиніть дві столові ложки лимонної кислоти в літрі води, переконавшись, що кислота повністю розчинилася.

Залийте розчин у чайник та залиште приблизно на годину. Потім доведіть суміш до кипіння, спорожніть чайник і ретельно промийте його. Лимонна кислота легко доступна в магазинах і є безпечною та екологічною альтернативою комерційним засобам для видалення накипу.

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