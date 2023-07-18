Самый безопасный способ очистить чайник от накипи без агрессивной химии: вам понадобится уксус или сода

UAportal подготовил исчерпывающую инструкцию о наиболее рациональных способах очистки чайника от накипи.

Уксус и вода

Начните с наполнения чайника наполовину равными частями белого уксуса и воды. Оставьте смесь на час-два, чтобы растворить минеральные отложения внутри чайника. После этого доведите раствор до кипения. После завершения процесса кипячения опорожните чайник и тщательно промойте его чистой водой.

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Лимонный сок и пищевая сода

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Выжмите сок одного или двух лимонов в чайник, а затем насыпьте чайную ложку пищевой соды. Лимонный сок расщепит известковый налет, а сода поможет удалить стойкие пятна. Оставьте смесь настаиваться примерно на 30 минут, затем доведите ее до кипения.

После закипания опорожните чайник и тщательно промойте его. Этот метод не только сделает ваш чайник блестяще чистым, но оставит приятный цитрусовый аромат.

Раствор лимонной кислоты

Лимонная кислота является естественным и мощным средством для удаления накипи, эффективно удаляет минеральные отложения из вашего чайника. Растворите две столовых ложки лимонной кислоты в литре воды, убедившись, что кислота полностью растворилась.

Залейте раствор в чайник и оставьте примерно на час. Затем доведите смесь до кипения, опорожните чайник и тщательно промойте его. Лимонная кислота легко доступна в магазинах и является безопасной и экологичной альтернативой коммерческим средствам для удаления накипи.

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