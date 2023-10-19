Як швидко відростити нігті в домашніх умовах: сім дієвих засобів

Здорові та красиві нігті - це бажання багатьох жінок. Але часто з різних причин відрощувати їх може бути важко. На щастя, існують різні засоби, які допоможуть вам досягти цієї мети.

Про це пише ТСН.

Пам’ятайте, що важливо регулярно виконувати лікувальні процедури та не забувати про профілактику різних захворювань нігтьової пластини.

Лимонний сік та кокосова олія

Обидва ці інгредієнти чудово підходять для догляду за нігтями. Вони сприяють оновленню нігтьової пластини і мають антибактеріальні властивості. Лимонний сік слід наносити обережно на нігті, і якщо додати кокосову олію та ніжний масаж, це ще більше покращить результат.

Яєчна шкаралупа

Якщо у вас залишилася яєчна шкаралупа після сніданку, не викидайте її. Розтовчіть її в порошок та нанесіть на нігтьову пластину на кілька хвилин.

Часник

Часникова олія може значно поліпшити стан нігтів. Для цього досить одного невеликого зубчика, яким потрібно протерти нігтьову пластину. Цей спосіб допомагає оновити нігті та зміцнити їх.

Мед

Мед має антибактеріальні властивості і допомагає зберегти еластичність кутикули та нігтьової пластини. Кілька крапель лимонного соку разом з медом ще більше покращить результат.

Біотин

Фахівці рекомендують вживати біотин, що сприяє не тільки прискоренню росту нігтів і їх зміцненню, але також покращує зовнішній вигляд і здоров'я волосся.

Зелень

Додавайте більше зелені до свого щоденного раціону, оскільки вона містить фолієву кислоту, яка прискорює ріст нігтів.

Якщо ви дійсно мрієте про здорові нігті, на деякий час краще відмовитися від манікюру, оскільки ця процедура може бути шкідливою для нігтьової пластини.

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