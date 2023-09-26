Як швидко почистити гребінець для волосся: знадобиться інгредієнт з кухні

Догляд за волоссям включає в себе не лише миття голови, нанесення масок чи кондиціонерів. Не менш важливим є чистка гребінця.

Про це повідомило видання Pixel. Зазначили, що процедура чищення гребінця є важливою, оскільки під час розчісування на ньому залишаються частинки засобів, призначених для догляду за волоссям, а також частинки шкірного сала, лупи та інших забруднень.

При розчісуванні гребінцем, весь цей бруд може осісти на волоссі, в результаті чого голова бруднитиметься швидше. Тому чистка гребінця допомагає позбутися від забруднень, запобігти поширенню лупи та зробити волосся здоровішим.

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Як почистити гребінець для волосся:

Залийте гребінець теплою водою, додайте трохи шампуню і ретельно промийте його зубною щіткою.

Додайте в теплу воду невелику кількість розпушувача для тіста, а потім розпарте аксесуар для волосся в розчині. Через 30-40 хвилин промийте гребінець під проточною водою.

Додамо, що гребінець варто чистити не рідше одного разу на тиждень. Чистка гребінця особливо важлива, якщо ви користуєтесь засобами для укладки волосся.

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