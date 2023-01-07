Як швидко розморозити лобове скло на автомобілі: копієчні способи

Автомобілісти використовують кілька хитрих трюків, щоб за лічені секунди розморозити лобове скло на транспортному засобі. Серед іншого, використовують спеціальні спреї, проте їхня вартість зачасту "кусається", тож доводиться шукати інші способи.

Звісно, можна спеціальними шкребками почистити лобове скло від снігу та льоду, проте, якщо ваш автомобіль повністю вкрився крижаним шаром, то зробити це не так легко. Можна й увімкнути пічку в автомобілі та направити тепле повітря на скло, проте такий спосіб призведе до втрати палива – навіть на холостому ходу автомобіль споживатиме бензин.

Найпростіше рішення – коли ставите авто на парковку на відкритому повітрі, то покладіть на лобове скло або простирадло, або шмат товстого картону, закріпивши його склоочисниками. Це захистить скло від обледеніння.

Якщо ж лобове скло вкрилося шаром криги, то можна використати ти воду й оцет. Проте не забудьте, що вода має бути прохолодною.

Ще один прийом – наповнити зіп-пакетик теплою водою та провести ним по лобовому склу зверху вниз.

А ще можна використати ти солону воду – сіль розчиніть в теплій воді та залийте у розприскувач. Замерзле скло обприскайте солоною водою і лід почне розтавати.

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