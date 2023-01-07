Как быстро разморозить лобовое стекло на автомобиле: копеечные способы

Автомобилисты используют несколько хитрых трюков, чтобы в считанные секунды разморозить лобовое стекло на транспортном средстве. Среди прочего используют специальные спреи, однако их стоимость часто "кусается", поэтому приходится искать другие способы.

Конечно, можно специальными скребками почистить лобовое стекло от снега и льда, однако если ваш автомобиль полностью покрылся ледяным слоем, то сделать это не так легко. Можно и включить печку в автомобиле и направить теплый воздух на стекло, однако такой способ приведет к потере топлива – даже на холостом ходу автомобиль потребляет бензин.

Самое простое решение – когда ставите авто на парковку на открытом воздухе, то положите на лобовое стекло либо простыню, либо кусок толстого картона, закрепив его стеклоочистителями. Это защитит стекло от оледенения.

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Если же лобовое стекло покрылось слоем льда, то можно использовать воду и уксус. Однако не забудьте, что вода должна быть прохладной.

Еще один прием – наполнить зип-пакетик теплой водой и провести им по лобовому стеклу сверху вниз.

А еще можно использовать соленую воду – соль растворите в теплой воде и залейте в разбрызгиватель. Замерзшее стекло опрыскайте соленой водой и лед начнет таять.

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