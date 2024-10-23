Як швидко дізнатись свій трудовий стаж: три найлегші способи

В Україні існує декілька сучасних способів перевірити свій трудовий стаж. Розглянемо три найпопулярніші варіанти, які дозволяють швидко отримати цю важливу інформацію.

Ці способи дуже полегшать життя, якщо немає змоги вийти з дому. Про це пише Уніан.

Перевірка через застосунок "Дія"

Один з найшвидших способів - використання державного додатку "Дія". Достатньо увійти в програму, знайти відповідний розділ послуг та отримати автоматично згенеровану довідку про страховий стаж. Система миттєво зв'язується з базою даних Пенсійного фонду та надає актуальну інформацію.

Використання онлайн-банкінгу "Приват24"

"Приват24" пропонує зручний інструмент для перевірки стажу через розділ "Послуги". Користувачу потрібно лише вибрати опцію запиту до Пенсійного фонду та вказати свій ІПН. Система обробить запит та надасть детальну інформацію про періоди зайнятості та сплачені страхові внески.

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Звернення до Пенсійного фонду

Традиційний, але надійний спосіб - безпосередня взаємодія з Пенсійним фондом України. Можна або відвідати місцеве відділення, або скористатися офіційним веб-порталом установи. Обидва варіанти забезпечують доступ до повної інформації про страховий стаж та пенсійні нарахування.

Кожен з цих методів має свої переваги, тож громадяни можуть обрати найзручніший для себе варіант перевірки трудового стажу.

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