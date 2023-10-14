Як швидко висушити мокре взуття і чого не можна робити, щоб не зіпсувати його

Улюблене взуття може змокнути з різних причин, чи то через прання, чи під час прогулянки під дощем. Важливо правильно висушити його, щоб не пошкодити і зберегти улюблену пару в ідеальному стані.

УНІАН пропонує наступні поради щодо швидкого сушіння взуття, навіть якщо часу мало. Перш за все, слід зазначити, що взуття потрібно почати сушити якнайшвидше після прання або після прогулянки під дощем. Запізнювання може призвести до розвитку бактерій через вологість і створити умови для формування плям. По-друге, деякі види взуття можуть деформуватися через підвищену вологість, ставши жорсткими або втративши свій зовнішній вигляд.

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Перш ніж приступити до сушіння взуття, варто виконати такі підготовчі дії:

Приберіть бруд і забруднення: Очистіть взуття від залишків бруду, оскільки він може створити плями під час сушіння. Вийміть устілки та шнурки: Вилучіть устілки та шнурки з взуття перед сушінням.

Як сушити взуття після прання або дощу: Професійні поради

Щоб ефективно висушити ваше взуття швидко і без пошкоджень, слід дотримуватися таких рекомендацій:

Уникайте сонячних променів: Сонячні промені можуть призвести до вигорання кольору взуття, тому уникайте прямого попадання сонячного світла на нього. Не ставте на батарею або багаття: Не розміщуйте взуття безпосередньо на батарею або біля вогню, оскільки висока температура може завдати шкоди матеріалам і сприяти їхньому розсиханню. Забезпечте циркуляцію повітря: Місце, де ви сушите взуття, повинно мати хорошу циркуляцію повітря, щоб волога випаровувалася швидше.

Деякі корисні хитрощі для прискорення процесу сушіння взуття включають:

Використання абсорбуючих матеріалів: Помістіть взуття вузьку каструлю і наповніть її паперовими серветками, газетами або туалетним папером, змінюючи їх кожні 2-4 години.

Використання рушників: Вставте край рушника в взуття, а інший край обмотайте черевик, рушник вбере вологу.

Сушарки для взуття: Якщо ви маєте якісні сушарки для взуття, вони можуть допомогти прискорити сушіння.

За бажанням, ви також можете використовувати рис або котячий наповнювач для туалету, щоб прискорити процес сушіння. Для цього просто насипте одне з цих наповнювачів у глибоку каструлю, помістіть взуття всередину, накрийте кришкою і залиште на ніч. На ранок ваше взуття буде абсолютно сухим.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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