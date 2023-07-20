Як швидко заточити ніж, якщо під рукою немає точилки: топ-3 дієвих метода

Після частого використання навіть найбільш гострий ніж поступово втрачає свої характеристики. Для того, щоб на кухні було зручно працювати необхідно забезпечити належний стан всього кухонного інвентарю, зокрема ножів.

Експерти нагадують, що гострий ніж робить процес приготування їжі не лише зручним, а й безпечним, оскільки менше зісковзує і ефективніше виконує свої функції. Навіть якщо у вас вдома немає точилки, ви можете зробити ножі гострими. Як, підкаже UaPortal.

Використайте інший ніж

Для заточування візьміть в одну руку ніж з тупим краєм вгору, а в другу руку — ніж, який потребує заточення, і потріть його лезо об тупий край під кутом 30 градусів. Кілька разів проведіть лезом туди-сюди, і ніж стане гострішим.

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Використайте пилку для нігтів

Помічником у заточуванні може стати жорстка пилка для нігтів. Покладіть її на плоску поверхню і проведіть по ній лезом ножа, який потребує заточення. Через кілька хвилин інструмент стане гострішим. Важливо не натискати занадто сильно, щоб уникнути пошкодження як самої пилки, так і ножа.

Використайте керамічний посуд

Ще один швидкий спосіб заточити ніж — це взяти керамічний посуд, перевернути його дном вгору і спробувати загострити ніж за допомогою кромки, яка в такому посуді досить шорстка і міцна.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за ножами.

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