Як часто поливати тюльпани, аби вони квітнули довше: простий лайфхак

Тюльпани на грядках чи не найкраща прикраса весняного саду. Для того аби вони квітнули довше варто за ними правильно доглядати.

Досвідчені городники радять час від часу прополювати бур'яни та розпушувати ґрунт, аби коріння цих прекрасних квітів мало достатньо кисню. А ще тюльпани люблять, коли земля гарно змочена, тож не забувайте періодично поливати їх.

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Оскільки пагони тюльпанів з'являються майже одразу після танення снігу, то земля ще буде вологою, потрібно дочекатися, поки вона підсохне та запушити її сапкою, але обережно, аби не пошкодити ніжні листочки. Ґрунт біля квітів не має містити пагонів бур'яну, сміття та повинен буди м'яким й вологим, бо коренева система тюльпанів влаштована таким чином, що рослини не можуть одержувати вологу із глибоких шарів ґрунту.

Особливо важливо не забувати про поливання на стадії бутонізації та цвітіння, а потім ще через два тижні після закінчення циклу цвітіння. Ще один момент – під час поливу волога має проникати у ґрунт на всю глибину залягання кореневої системи. Об'єм води, витраченої на поливи, в середньому може змінюватись від 10 до 14 л на квадратний метр. Бажано при поливі уникати зайвого потрапляння вологи на листя.

Не припиняйте догляд за тюльпанами й після цвітіння. Крім поливів, необхідно видалити насіннєві коробочки, щоб рослина не витрачала сили на дозрівання насіння. Після цвітіння тюльпани поливають ще близько двох тижнів, а потім кількість поливів поступово скорочують. А коли листя пожовкне і зав'яне, можна викопувати цибулини й класти їх на зберігання для висадки у наступному сезоні.

Що стосується підживлення тюльпанів навесні, то можна використовувати розчини, або ж сухі суміші добрив. При проведенні сухого підживлення важливо, щоб листя тюльпанів було сухим, оскільки в поєднанні з вологою добриво, що потрапило на зелені частини рослин, може пошкодити їх.

Після розкидання добрива грядку з тюльпанами необхідно рясно полити, щоб воно розчинилося і ввібралося в ґрунт.

Друге підживлення проводять на стадії бутонізації. У цей час добриво для тюльпанів краще вносити у вигляді розчину, що містить менше азоту і більше калію і фосфору.

Третій етап підживлення необхідний для нормального визрівання цибулин та закладки квіткових бруньок та дочірніх цибулин наступного року. Після цвітіння для підживлення беруть рівні частки фосфору та калію у пропорції 1:1 з розрахунку 30-35 г/м кв. Додавання в розчин трохи цинку чи бору стимулюватиме зростання дочірніх цибулин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які роботи треба проводити на городі та в саду в березні.

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