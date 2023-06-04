'Наче демон вирвався на волю': чоловік знайшов таємну картину у будинку, де прожив 46 років

Чоловік знайшов у стіні свого будинку картину, на якій було зображено чоловіка з рудим волоссям й без очей. Він помітив її вперше за 46 років, що мешкав у цій оселі.

На форумі Reddit він опублікував фото цієї картини й розповів, що планував зробити повітроводи для нового кондиціонера, але коли почав робити дірки в стіні, то помітив, що між перегородками щось заховано. Коли він розколупав стіну, то помітив у ній моторошну картину — портрет старого без очей, написаний олією на дерев'яному полотні.

"Мені 46 років, я все життя живу в цьому будинку, яким до цього володіли ще три покоління моєї родини, і я впевнений, що ніколи не бачив цього портрета раніше", — написав він.

Коли чоловік ближче роздивився полотно, помітив на звороті напис: "Старий на ім'я "Енергія". А на самому портреті було написано "Федерік 1972".

Він зазначив у коментарях, де користувачі Reddit заявляли, що це якесь "демонське зображення", що від картини не відчуває негативної енергетики, тому не буде її викидати чи знищувати.

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"Я відчуваю вихідну від цього портрета енергію, але вона не зла. Начебто він охоронець", – додав чоловік.

Однак деякі користувачі форуму, вважають, що чоловікові варто було б "спалити картину разом з будинком".

А ще один з користувачів зазначив, що має вдома схожу картину, проте не знає хто її автор.

Раніше ми повідомляли, як мешканець Британії натрапив на приховану картину у своєму домі під час ремонту.

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