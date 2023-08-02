Як тримати приміщення охолодженим, якщо нема кондиціонера та вентилятора: прості поради

Як зберегти прохолоду в кімнаті без кондиціонера та вентилятора

У серпні в Україні знову настала спекотна погода, і синоптики прогнозують, що наприкінці тижня температура може перевищити навіть 30 градусів тепла. Звісно, перебувати в приміщенні без кондиціонера в таких умовах може бути досить незручно.

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Однак, якщо у вас немає можливості встановити кондиціонер, не варто зневірятися. theLime підготували для вас декілька перевірених лайфхаків, як охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

Використовуйте мокре простирадло та вентилятор: Якщо у вас є вентилятор, зробіть простий трюк. Повісьте перед вентилятором холодне мокре простирадло або поставте перед ним пакет з льодом чи пляшку з холодною водою. Ідея полягає в тому, що лід охолоджує повітря, яке потім роздмухується вентилятором, створюючи ефект аналогічний кондиціонеру. При цьому краще закрити двері та вікна, щоб прохолодне повітря залишалося всередині кімнати; Закрийте жалюзі та штори: Використання жалюзі чи штор може допомогти запобігти нагріванню приміщення сонячними променями. Особливо ефективні білі пластинки жалюзі або алюмінієва плівка, які відбивають більшу частину сонячних променів; Створюйте протяг: Відкриті вікна на протилежних сторонах будинку або квартири можуть створити перехресний вітерець, який допоможе швидше охолодити приміщення. Можна відкрити вікно меншого розміру, щоб впустити повітря, і вікно більшого розміру, щоб випустити його назовні, це може збільшити швидкість повітря; Випустіть гаряче повітря: Включіть витяжні вентилятори у ванній кімнаті та на кухні – це допоможе вивести тепло з душу або кухонних приладів. Ви також можете використовувати їх у поєднанні з відкритими вікнами вночі, щоб допомогти видалити гаряче повітря та притягнути більш прохолодне повітря у ваш будинок; Правильно провітрюйте: Відкривайте вікна вночі або рано вранці, коли температура повітря нижча. Впускайте в кімнату тільки свіже повітря і зберігайте прохолоду, що залишилася після ночі.

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