Як зберігати губку для посуду, щоб не з’являвся неприємний запах: правила дезинфекції

Внаслідок постійного контакту із залишками їжі та теплою водою, всередині губки розмножуються бактерії, які і стають причиною неприємного запаху. Як запобігти його появі у губці підкаже UaPortal.

Зберігання губок

Зазвичай губки зберігаються біля мийки на кухні. Однак саме тут вони можуть створити сприятливе середовище для бактерій. Губку потрібно добре віджати після використання, щоб уникнути зайвої вологості у пористій структурі.

Ідеальним варіантом для зберігання губки є підвісний кошик, який кріпиться на стіну, відкрита полиця або край мийки. Таким чином, губка буде рівномірно висихати з усіх боків і не стане розплідником мікробів.

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Дезінфекція кухонних губок

Щоб уникнути неприємного запаху, губку потрібно періодично дезінфікувати. Для цього можна використовувати розчин хлорного відбілювача. Розчиніть чверть склянки засобу у літрі води та покладіть губку у цей розчин на 5 хвилин. Після цього відіжміть губку та висушіть її.

Також можна занурити губку на 5 хвилин у гарячу воду. Кипляча вода також знищує багато бактерій.

Ще один ефективний спосіб знищити мікроби на губках - прогрів їх у мікрохвильовій печі. Просто помістіть вологу губку в мікрохвильовку і ввімкніть її на 1-2 хвилини при максимальній потужності. Рекомендується обробляти губку таким чином 2-3 рази на тиждень.

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